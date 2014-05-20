ليفني: مقاطعة الحوار مع الفلسطينيين أمر غير مسئول

دافعت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني عن لقائها الأسبوع الماضي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن في لندن ، مؤكدة أهمية مواصلة الحوار مع الفلسطينيين حتى خارج عملية التفاوض ، حيث أن مقاطعة الجانب الآخر وعدم الاستماع إليه هو أمر غير مسئول وبمثابة إهمال”.

نقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن ليفني قولها في أول بيان لها بشأن تلك المسألة في حضور صحفيين وأعضاء حزبها ” إن سياسة النعامة ليست خيارا بالنسبة لنا، وأود أن أذكر الجميع بأن الصراع مع الفلسطينيين لا يزال قائما”، مشيرة إلى أن مصلحة إسرائيل هي إنهاء الصراع ومن المستحيل لهذا السبب عدم التحدث مع الفلسطينيين لان الحوار ليس مفاوضات.

وأشارت ليفني في حديثها إلى أن حزبها كان له دور مهم في منع جبهة اليمين من خطف الحكومة، على حد تعبيرها مؤكدة عدم وجود أية نية لديها للانسحاب وأنها ستواصل اجتماعاتها مع الفلسطينيين إذا لزم الأمر.

وقالت ليفني إنها تفضل حل النزاع عن طريق المفاوضات المباشرة، موضحة أن ميثاق الوحدة بين حركة فتح وحماس تمثل إشكالية، ويمكن أن تستلزم استراتيجية جديدة تجاه تحقيق حل بدولتين.

وأردفت قائلة “نحن لسنا هنا لخدمة المصالح السياسية للأحزاب الآخري، ونريد القيام بما نؤمن به، وهذا هو ما فعلته عندما التقيت مع أبو مازن، وهذا ما سأواصل القيام به”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أوضح أن المفاوضات مع الفلسطينيين قد توقفت وأن ليفني لا تمثل إسرائيل في اجتماعها مع أبو مازن، كما دعا نفتالي بينيت رئيس حزب البيت اليهودي ليفني إلى الانسحاب من الحكومة.

أ ش أ