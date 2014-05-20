الزمالك يقترض.. والسداد من أقساط رسوم العضوية

وقع الزمالك بروتوكول تعاون مع بنك الإسكان والتعمير، يحصل بمقتضاه على قرض على أن يُحصل البنك مستحقاته من أقساط رسوم العضوية الجديدة.

وكان الزمالك قد قرر فتح الباب أمام ضباط الشرطة والصحفيين للحصول على عضوية مخفضة مقابل 20 ألف جنيه، تسدد على أقساط.

الزمالك حصل على مقدمات رسوم العضوية، والبالغة 5 آلاف جنيه للعضو.

وحصل من بنك التعمير والإسكان على قرض، ووقع النادي مع البنك برتوكولا بتسديده من أقساط رسوم العضوية التي سيحصلها البنك بنفسه من الأعضاء الجدد.

وصرح مرتضى منصور للصحفيين "هذا القرض ليس مخصصا للصفقات الجديدة، فالأندية واللاعبون الجدد حصلوا على مستحقاتهم بالفعل".

وواصل موضحا "هذا القرض من أجل تحسين الخدمات في النادي، ولخدمة الأعضاء الجدد".