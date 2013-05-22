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أحمد وفيق يعود من الإسكندرية مع "قبل الربيع"

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أحمد وفيق يعود من الإسكندرية مع "قبل الربيع" أحمد وفيق يعود من الإسكندرية مع "قبل الربيع"

كتب : نورهان طلعت منذ 8 دقائق

عاد مؤخرًا أحمد وفيق من الإسكندرية بعد أن انتهى من تصوير مجموعة من مشاهد فيلمه الجديد "قبل الربيع"، حيث قام بتصوير مجموعة كبيرة من مشاهده خلال 48 ساعة في العديد من الأماكن المختلفة في شوارع الإسكندرية، منها شاطئ استانلي والمرسي أبو العباس ومكتبة الإسكندرية، وقد تجمع حول أسرة الفيلم وقت التصوير العديد من الجمهور الذين تابعوا تصوير هذه المشاهد إلا أنها أعاقت فريق التصوير بعض الشيء، واضطروا إلى إعادة تصوير هذه المشاهد أكثر من مرة.

الفيلم يرصد واقع الحياة بمصر في الشهور الأخيرة التي سبقت الثورة، ويلقي الضوء على الشخصيات المهمة التي كان لها دور مهم في قيام الثورة، ومنهم عبدالرحمن منصور الشاب الذي اختار يوم 25 يناير لتقوم به الثورة، الفيلم إنتاج مشترك بين مخرجه أحمد عاطف والمركز القومي للسينما، ويشارك أحمد وفيق في بطولته هنا شيحا وحنان مطاوع وعمرو ممدوح، ويجسد وفيق ضمن أحداث الفيلم دور ناشط سياسي يعتبر من أهم الشخصيات التي ناضلت لقيام الثورة.

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