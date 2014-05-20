مجوهرات Chopard تزيد جمال النجمات في مهرجان كان

منذ العيد الـ 60 لمهرجان "كان" في العام 2007 قامت المديرة الإبداعية لدار "شوبارد" Chopard بابتكار مجموعة مجوهرات حصرية للنجمات في المهرجان وأسمتها مجموعة الـ " Red Carpet" حيث تزين اطلالات النجمات بعقود وأساور وأقراط وخواتم ذات تصميمات مدهشة تزيد جمالهن وأناقتهن. ومجموعة عام 2014 تمتعت بالفخامة والرقي والابداع، حيث قام بتصميمها نخبة من المختصين في مجال المجوهرات النفيسة، مستخدمين طرقاً حديثة، لتثبت دار "شوبارد" Chopard مجدداً تميزها في عالم المجوهرات الراقية. ومن النجمات اللواتي تألقن بهذه المجوهرات الرائعة Cate Blanchett، Julienne Moor، Adriana Lima، Suki Waterhouse وغيرهن...

هل اعجبتك المجوهرات التي اخترناها من مجموعة Chopard لمهرجان كان؟