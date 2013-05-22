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ثلاثة أرباع الفلسطينيين في سوريا هجروا مخيماتهم

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ثلاثة أرباع الفلسطينيين في سوريا هجروا مخيماتهم ثلاثة أرباع الفلسطينيين في سوريا هجروا مخيماتهم
المفوض العام لوكالة غوث: 15 % من اللاجئين الفلسطينيين عبروا إلى دول الجوار السوري

كتب : الأناضول منذ 4 دقائق

صرّح فليبو غراندي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن ثلاثة أرباع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا اضطروا لترك وهجر منازلهم بسبب احداث العنف التي يشهدها الداخل السوري.

وأضاف المسؤول الأممي الذي قام، اليوم، بزيارة تفقدية لمخيم حمص الذي يبلغ تعداده 23 الف لاجئ فلسطيني، أن "هناك 530 الف فلسطيني مسجلين في مكتب الوكالة في سوريا"، مشيرا الى ان "70 الى 80 بالمائة منهم مهجرون الآن" بسبب النزاع في البلاد.

وتابع قائلا إنه "من 12 إلى 15 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين عبروا إلى دول الجوار السوري، منهم 54 الفا هربوا إلى لبنان، مشيرا الى ان "الوضع مأسوي".

وجدد المفوض العام مناشدته للنظام السوري والمعارضة المسلحة باحترام حيادية المخيمات، داعيا الفلسطينيين كذلك الى عدم التورط بالنزاع السوري.

ونبه غراندي إلى معاناة اخرى يشكو منها “الفلسطينيون والسوريون على حد سواء” تتعلق بالاعتقال القسري أو الخطف".

وقال إن " الناس خائفون… هناك العديد من الأسر لديها أقارب قد خطفوا أو اعتقلوا دون معرفة الأسباب ولا تعرف شيئا عن مصيرهم". واعتبر الامر "غير مقبول وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان"، مناشدا "جميع اطراف النزاع بوقف ممارسة الخطف او الاعتقال التعسفي. واحترام حيادية المخيمات".

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