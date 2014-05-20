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الزمالك يطالب المنتخب بإعفاء لاعبيه من ودية جامايكا

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الزمالك يطالب المنتخب بإعفاء لاعبيه من ودية جامايكا الزمالك يطالب المنتخب بإعفاء لاعبيه من ودية جامايكا

طلبت إدارة الزمالك من الجهاز الفني لمنتخب إعفاء لاعبي الفريق الأبيض الدوليين من خوض المباراة الودية أمام جامايكا يوم الرابع من يونيو المقبل.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام تشيلي يوم 30 مايو الجاري، وأمام جامايكا يوم الرابع من يونيو.

وطلبت إدارة الزمالك الاكتفاء بخوض لاعبي الزمالك مباراة تشيلي، وعودتهم إلى القاهرة دون خوض الودية الثانية أمام جامايكا.

وبررت إدارة الزمالك موقفها بخوض الفريق مباراة أمام مازيمبي الكونجولي في دوري أبطال إفريقيا أحد أيام السادس أو السابع أو الثامن من يونيو.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في مرحلة المجموعات بالخسارة من فيتا كلوب في الكونجو 2-1.

ويلعب الفريق الأبيض مباراته الثانية أمام المتصدر الهلال السوداني يوم السبت المقبل.

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فيديو اليوم السابع

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