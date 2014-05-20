وليد مراد: بدء الاستلام الابتدائى للفرع الثانى لنادى "آيرو سبورت" فى يونيو

أكد الكابتن طيار وليد مراد رئيس مجلس إدارة شركة "آيرو سبورت" أنه من المقرر بدء مخطط الاستلام الابتدائى فى 18 يونيو من العام الجارى، لافتا إلى أن المشروع الجديد يقام على مساحة 6500 متر مربع، وتأخر استلامه لسنوات عديدة بسبب بعض التغييرات فى الخطة الإنشائية كما أن الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد، أخرت من استلام المشروع حيث كان من المقرر استلامه فى شهر أكتوبر من عام 2010.

وقال "مراد" خلال لقائه الأول بصحفيى المطار الذى اعتذر عن حضوره وزير الطيران المدنى لقيامه برحلة خارجية: إنه يطمح فى زيادة أعداد الأعضاء المشتركين فى النادى لرفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالطيران المدنى.

كما قام رئيس مجلس إدارة شركة آيرو سبورت بتقديم شرح كافة المشروعات التى تنتوى الشركة القيام بها وفق توجيهات وزير الطيران المدنى الطيار حسام كمال الخاصة بإنشاء الفرع الثانى من نادى آيرو سبورت التابع لوزارة الطيران المدنى، وافتتاح الأعمال التطويرية بالنادى.