أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التربية والتعليم: طبيب فى كل لجنة سير امتحانات

Google+ Print
وزير التربية والتعليم: طبيب فى كل لجنة سير امتحانات وزير التربية والتعليم: طبيب فى كل لجنة سير امتحانات

فى إطار تنسيق الجهود والتعاون المثمر فيما بين وزارتى التربية والتعليم والصحة والسكان، وبناءً على الخطاب المرسل من الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إلى الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، والمتضمن توفير طبيب بكل لجنة سير بامتحانات الشهادات العامة (عام ـ فنى)، تم الاتفاق على قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأبنائنا الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات لهذا العام بتوفير طبيب بكل لجنة بجميع لجان سير الامتحانات، وجميع مقرات تقدير الدرجات للمواد الدراسية.

وتسلم رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بيانًا بأسماء ومقار لجان سير الامتحان (الدبلومات الفنية والثانوية العامة)، وكذلك بيانا بأسماء ومقار جميع مقرات تقدير درجات المواد لتوفير طبيب بكل لجنة سير، وبكل مقر من مقار تقدير الدرجات.

ووجه الدكتور محمود أبو النصر الشكر لوزير الصحة ولرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ولجميع السادة الأطباء وفريق العمل بوزارة الصحة والسكان، على استجابتهم الفورية وتعاونهم.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365