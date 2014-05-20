وزير التربية والتعليم: طبيب فى كل لجنة سير امتحانات

فى إطار تنسيق الجهود والتعاون المثمر فيما بين وزارتى التربية والتعليم والصحة والسكان، وبناءً على الخطاب المرسل من الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إلى الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، والمتضمن توفير طبيب بكل لجنة سير بامتحانات الشهادات العامة (عام ـ فنى)، تم الاتفاق على قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأبنائنا الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات لهذا العام بتوفير طبيب بكل لجنة بجميع لجان سير الامتحانات، وجميع مقرات تقدير الدرجات للمواد الدراسية.

وتسلم رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بيانًا بأسماء ومقار لجان سير الامتحان (الدبلومات الفنية والثانوية العامة)، وكذلك بيانا بأسماء ومقار جميع مقرات تقدير درجات المواد لتوفير طبيب بكل لجنة سير، وبكل مقر من مقار تقدير الدرجات.

ووجه الدكتور محمود أبو النصر الشكر لوزير الصحة ولرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ولجميع السادة الأطباء وفريق العمل بوزارة الصحة والسكان، على استجابتهم الفورية وتعاونهم.