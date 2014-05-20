بالصور.. وزير البترول ومحافظ القليوبية يفتتحان محطة غاز طبيعى ببنها

افتتح المهندس شريف إسماعيل ، وزير البترول،والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اليوم محطة تخفيض الغاز الطبيعى ببنها، وقد اكد وزير البترول خلال الافتتاح أن دعم الطاقه فى وضعه الحالى لا يحقق مصلحة المواطن ، ولا مصلحة الاقتصاد القومى وقال علينا التعامل معه بجديه لتحسينه ،لأنه بهذا الشكل يمثل إهدارا لثروة مصر بما يؤثر على معدلات النمو، ويتسبب فى تأكل الإيرادات رافضا الإفصاح عن نية الحكومة فى زيادة أسعار الطاقه والوقود خلال المرحله القادمه ،موضحا أن أولى خطوات التعامل مع الدعم تبدأ بالترشيد يليها العمل على إستخدام بدائل الطاقه.

أضاف الوزير فى تصريحات صحفية خلال تفقد المحطة أنه فى إطار الترشيد أيضا سيتم العمل على تحسين وسائل النقل وإستخدام وسائل السكك الحديديه والنقل النهرى والبحرى فى إطار حسن إستغلال الموارد المتاحه.

وحول استخدام الفحم كطاقه بديله أكد "الوزير" أنه وسيله أمنه ومستخدمه فى عدة أماكن فى العالم وفى حال إستخدامه فى مصر سيتم تطبيق ذلك من خلال الإالتزام بالضوابط البيئيه ،ونفى الوزير وجود أزمه أو نقص فى إنتاج الغاز موضحا وجود فجوة فى المنتج والمطلوب وخاصة الكميات المطلوبه لبعض الصناعات ومحطات الكهرباء مشيرا انه يتم العمل على سد هذه الفجوة من خلال استيراد 12 شحنة غاز طبيعى مثال لاستخدامه فى محطات الكهرباء بالاضافه للجوء للوقود البديل مثل المازوت والسولار لترشيد الاستهلاك فى المحطات الكهربائيه والفحم فى بعض الصناعات

اوضح الوزير ان المحطه الجديده هى الثانيه من نوعها لاستكمال خطة توصيبل الغاز الطبيعى لمدن وقرى القليوبية فى اطار خطة الوزراة لتوفير الغاز الطبيعى الامن ل 800 الف وحده على مستوى الجمهوريه سنويا لمواجهة ازمة نقص اسطوانات البوتوجاز بما يوفر 1,8 مليار جنيه سنويا من ميزانية دعم البوتوجاز مشيرا ان الوزارة نجحت فى توصيل ل 5,9 مليون وحدة سكنيه حتى الان بما يوفر 9 مليار جنيه سنويا للدوله ويقدم خدمه حضارية للمواطن ويتيح قيمه مضافه للاقتصاد.

وحول ازمة منجم السكرى رفض الوزير التعليق حول النهوض به قائلا ان هناك قضيه مرفوعه بالقضاء حوله وليس لنا اى تعليق عليه طالما ينظر بالقضاء.

من جانبه أكد "المحافظ" أنه تقرر إدخال الغاز الطبيعي لمدينتي القناطر الخيرية وكفرشكر ،بالخطة الجديدة فضلا عن توصيل الغاز ل300 ألف مشترك جديد بمدن قليوب وشبرالخيمة وبنها وطوخ ليصل إجمالي عدد المستفدين من توصيل الغاز بالقليوبية لقرابة المليون مشترك.أضاف "المحافظ" أن توصيل الغاز لمليون مشترك بالمحافظة من شأنه أن يساهم بفاعلية في الحد من أزمات البوتاجاز ،مشيرا أنه من المتوقع أن تختفي هذه الأزمة العام المقبل، تماما بعد الإنتهاء من المخطط الموضوع لتوصيل الغاز لكافة مدن المحافظة ،

> أوضح "المحافظ" أن الخطة تشمل أيضا توصيل الغاز إلي قري الجبل الأصفر بالخانكة في المرحلة اللاحقة للخطة الحالية ،ومن المنتظر ان تبدأ شركة الغاز في الدراسات المطلوبة للمشروع قريبا.