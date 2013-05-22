بالصور| بابا الفاتيكان يستقبل فريقي روما ولاتسيو قبل نهائي الكأس

كتب : (ا ف ب) الأربعاء 22-05-2013 17:00

استقبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم، وفدين من فريقي روما ولاتسيو قبل أربعة أيام من مواجهتهما في نهائي كأس إيطاليا.

وكان قائد روما فرانشيسكو توتي، والأرجنتيني جونزالو ليديسما قائد لاتسيو ومواطن البابا فرنسيس في الصف الأمامي.

ومنح كلا الفريقين قميصا للبابا يحمل الرقم 1، مع اسم البابا فرنسيس على ظهره "بابا فرانشيسكو".

ويلتقي الفريقان لأول مرة في نهائي الكأس الأحد المقبل في روما، في مباراة تراقبها الأجهزة الأمنية عن كثب تخوفاً من العداوة القائمة بين جمهوريهما.

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