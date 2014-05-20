أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سفير مصر بلندن: الأجهزة التى قدمتها "الاتصالات" أسهمت فى تسهيل عملية الانتخابات

Google+ Print
سفير مصر بلندن: الأجهزة التى قدمتها "الاتصالات" أسهمت فى تسهيل عملية الانتخابات سفير مصر بلندن: الأجهزة التى قدمتها "الاتصالات" أسهمت فى تسهيل عملية الانتخابات

أشاد السفير المصرى فى لندن أشرف الخولى بالأجهزة الجديدة التى وفرتها هيئة الاتصالات، والمعونة الفنية التى قدمتها الوزارة لتسهيل عملية الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الناخبين المصريين أكدوا أنه حتى الانتخابات البريطانية ليست بمثل هذه الكفاءة ولا السرعة.

وقال السفير- فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط- " العملية الانتخابية مميزة عن كل الاستحقاقات السابقة، من ناحية عدد المشاركين والتى بلغت ثلاثة أضعاف عدد المشاركات السابقة، إضافة إلى روح الفرحة والوطنية التى سادت تصويت الناخبين، ومشاركة أسر بالكامل جاءوا للإدلاء بأصواتهم من أماكن بعيدة".

وأوضح أن إجمالى المشاركة فى الاستفتاء على الدستور الماضى بلغ نحو 1600 ناخب، بينما كانت المشاركة فى الانتخابات الرئاسية السابقة نحو 3500 ناخب، مؤكدا أن ثلثهم كان بالبريد، أى أن نحو 2500 فقط هم من جاءوا بأنفسهم للمشاركة والإدلاء بأصواتهم، وبالتالى فإن الانتخابات الحالية تعتبر ضعف المشاركة فى الانتخابات الرئاسية السابقة.

كان السفير المصرى قد أعلن مساء أمس الاثنين، نتيجة الانتخابات الرئاسية لتصويت المصريين فى المملكة المتحدة، وحصول المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 4163 صوتا بنسبة 90.6%، فيما حصل منافسه حمدين صباحى على 432 صوتًا بنسبة 9.4%.

وكشف السفير أشرف الخولى عن عزم السفارة توجيه جواب شكر للشرطة البريطانية على تواجدها المكثف فى الحى الذى تتواجد فيه السفارة لمواجهة ورصد مظاهرات المعارضين، مضيفا أن هذا ظهر من خلال توزيعهم لنشرة تحذرهم من أنهم سيقومون بتصوير وتسجيل كل ما يحدث، وهذا يعنى أن الشرطة كانت عازمة على مرور الاستحقاق الانتخابى الحالى بسلام ودون أى مشاكل.

وفيما يتعلق بالشكاوى، قال إنها تتلخص بشكوى بطاقة الرقم القومى المسجل عليها "مقيم بالخارج" وهى غير موجودة فى سجلات الناخبين فى جمهورية العربية، حيث يطالب من يحملون مثل هذه البطاقات أن يكون لهم سجل خاص بهم فى دوائرهم فى الخارج فى الانتخابات القادمة.

وأضاف أن الشكوى الأخرى هى المطالبة بوجود مراكز اقتراع أخرى فى شمال بريطانيا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية لبعدها عن لندن، لكن المواطنين تأكدوا أن الاقتراع يجب أن يتم على أرض مصرية ووفقا للقانون، فإن اللجنة يرأسها السفير فى عاصمة كل دولة، وبالتالى منهم من اختار أن يقطع هذه المسافة الطويلة إلى لندن، أو أن يستغلوا الإجراءات الميسرة ويذهبوا إلى أقرب عاصمة لهم مثل دبلن عاصمة أيرلندا الجنوبية، وهذا ينطبق على كل أوروبا فقد يكون هناك مصريون يعيشون فى مدينة فى دولة ولكنهم أقرب إلى عاصمة دولة أخرى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر