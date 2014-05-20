"الحرية التزام بالدين والقانون".. سؤال بامتحان الدبلومات الفنية

أنهى عدد من طلاب مدرسة الجيزة الفندقية نظام الـ"خمس سنوات" التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، امتحان مادة اللغة العربية.

وتضمن سؤال التعبير 4 فقرات وتحدثت الفقرة الأولى عن الحرية والالتزام الذى يقع على المواطن وقيودها، موضحا أنها التزام بالدين والأخلاق والقانون، فنصت الفقرة على أنه "ليست الحرية انطلاقا من كل قيد ولكنها التزام بالدين والأخلاق والقانون."

> كما تحدثت الفقرة الثانية عن أهمية الأنشطة المدرسية ودورها فى تنمية مواهب الطلاب، فقالت "أقامت المدرسة معرضا للنشاط تحدث عنه وعن أهمية النشاط المدرسى ودوره فى تنمية مواهب الطلاب، وشغل أوقاتهم فيما يفيد".

> بينما تضمنت الفقرة الثالثة من سؤال التعبير سرد قصة الرجل الذى اعتقد أن السعادة فى المال فجمعه من حرام، وجاء نصها "أعتقد أن السعادة فى كثرة المال فجمعه من الحرام، فكان فيه شقاؤه وبه هلاكه اكتب قصته"، وانتهى سؤال التعبير بكتابة برقيه تهنئة لصديق تفوق فى دراسته".