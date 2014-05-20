أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الحرية التزام بالدين والقانون".. سؤال بامتحان الدبلومات الفنية

Google+ Print
"الحرية التزام بالدين والقانون".. سؤال بامتحان الدبلومات الفنية "الحرية التزام بالدين والقانون".. سؤال بامتحان الدبلومات الفنية

أنهى عدد من طلاب مدرسة الجيزة الفندقية نظام الـ"خمس سنوات" التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، امتحان مادة اللغة العربية.

وتضمن سؤال التعبير 4 فقرات وتحدثت الفقرة الأولى عن الحرية والالتزام الذى يقع على المواطن وقيودها، موضحا أنها التزام بالدين والأخلاق والقانون، فنصت الفقرة على أنه "ليست الحرية انطلاقا من كل قيد ولكنها التزام بالدين والأخلاق والقانون."
> كما تحدثت الفقرة الثانية عن أهمية الأنشطة المدرسية ودورها فى تنمية مواهب الطلاب، فقالت "أقامت المدرسة معرضا للنشاط تحدث عنه وعن أهمية النشاط المدرسى ودوره فى تنمية مواهب الطلاب، وشغل أوقاتهم فيما يفيد".
> بينما تضمنت الفقرة الثالثة من سؤال التعبير سرد قصة الرجل الذى اعتقد أن السعادة فى المال فجمعه من حرام، وجاء نصها "أعتقد أن السعادة فى كثرة المال فجمعه من الحرام، فكان فيه شقاؤه وبه هلاكه اكتب قصته"، وانتهى سؤال التعبير بكتابة برقيه تهنئة لصديق تفوق فى دراسته".

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365