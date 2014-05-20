بالصور.. رئيس حى شبرا: فصل طريق الكورنيش وزرع طريق 15مايو بالنخيل

قال المهندس مصطفى أبو حجر - رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إنه جار أعمال فصل طريق شارع كورنيش النيل من أمام مجلس مدينة شبرا الخيمة، بوضع بلدورات فى الجزيرة الوسطى لعمل حارتين، إحداهما للقادم من القاهرة إلى طريق مصر إسكندرية وأخرى للمتجهة إلى القاهرة.

وأضاف أبو حجر لـ"اليوم السابع" اليوم الثلاثاء، أنه قام بالأشراف على عملية رفع النخيل من الجزيرة الوسطى بالطريق البطىء مدخل ميدان المؤسسة، حيث يعترض النخيل أعمال التوسعة للطريق ضمن عملية التطوير لاستيعاب سيارات أكثر، لتخفيف التكدس المرورى بالميدان .وكلف قطاع الحدائق بإعادة زرع النخيل بالجزيرة الوسطى بشارع 15 مايو لاستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأوضح أبو حجر أنه جار وضع حواجز خراسانية على مداخل ومخارج مبنى قسم أول شرطة شبرا الخيمة، لتأمينه تحسبا لأى أعمال تخريبية.