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فتح باب قبول طلبات راغبي العمل بالسعودية الأربعاء

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أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، فتح باب قبول طلبات راغبي العمل في مجال الزراعة الموسمية بالمملكة العربية ، الأربعاء، ولمدة أسبوعين.

وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزير القوى العاملة والهجرة في تصريحات لها، الثلاثاء، إن إحدى كبرى الشركات العاملة في المجال الزراعة بالسعودية طلبت توفير 400 فرصة عمل بمرتب شهري 1500 ريال سعودي، مع توافر مزايا تأمينية وصحية، والسكن المجاني، والمواصلات من محل الإقامة إلى مكان العمل، وبالإضافة إلى ثلاث وجبات يومية، مع تحمل الشركة تكاليف السفر من القاهرة للسعودية والعودة.

وأضافت أن الشركة تشترط في المتقدمين ألا يقل السن عن 25 عاما ولا يزيد علي 50 عاما، وأن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول، وطالبت الراغبين في شغل هذا العمل التقدم للوزارة، ومعه صورة من جواز السفر خلال المدة المشار إليها، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بالإشراف على المقابلات الشخصية مع ممثلي الشركة للراغبين في السفر، وإجراءات التعاقد معهم، وإيداع نسخة من عقد العمل بالوزارة وتسليم العامل نسخة أخرى.

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