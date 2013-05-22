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العاهل الأردني: الاعتداءات على القدس تقلل فرص إحياء عملية السلام

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العاهل الأردني: الاعتداءات على القدس تقلل فرص إحياء عملية السلام العاهل الأردني: الاعتداءات على القدس تقلل فرص إحياء عملية السلام

كتب : أ ف ب منذ 24 دقيقة

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم خلال استقباله وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في عمان من أن تضرب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على القدس على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن الملك حذر خلال لقاءه هيغ من "مغبة الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الاماكن المقدسة في القدس، وخطورة ذلك على فرص إحياء عملية السلام".

وشدد في الوقت ذاته على "ضرورة وقف إسرائيل الفوري لأية إجراءات أحادية، خصوصًا الاستمرار في سياسة بناء المستوطنات".

وأكد الملك "أهمية تكثيف الجهود المبذولة لإطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى "الفرصة التاريخية التي تقدمها مبادرة السلام العربية لتحقيق السلام بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية، وضرورة استثمارها لتحقيق السلام العادل والشامل".

كما اكد الملك "أهمية الدور الأوروبي، خصوصا البريطاني، في مساعي السلام الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني أساسها".

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