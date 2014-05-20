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حسام عاشور: اعتدنا الفوز على النجم.. فلماذا لا نفعلها في تونس؟

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حسام عاشور: اعتدنا الفوز على النجم.. فلماذا لا نفعلها في تونس؟ حسام عاشور: اعتدنا الفوز على النجم.. فلماذا لا نفعلها في تونس؟

يثق حسام عاشور لاعب وسط الأهلي في قدرة الفريق الأحمر على الفوز على النجم الساحلي في تونس يوم الأحد في مباراة الفريقين بكأس الكونفدرالية.

ويستضيف النجم الفريق الأحمر في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد ثلاث نقاط من الفوز على نكانا 2-0، ويأتي النجم وسيوي سبور بعد الفريق الأحمر بنقطة لكل فريق بعد التعادل 1-1.

وقال عاشور لـFilGoal.com: "سنلعب في تونس على الفوز ولا شئ غيره، فالأهلي اعتاد على الفوز في المواجهات الحاسمة".

وتابع "الأهلي اعتاد على الفوز على النجم نفسه، فلماذا لا نفعلها في تونس؟ نحن فزنا هناك من قبل".

وفاز النجم في أخر مواجهة جمعته بالأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا الشهير في 2007 في القاهرة بنتيجة 3-1، لينتقم من خسارته نهائي 2005 في القاهرة على يد المارد الأحمر بنتيجة 3-0.

وأتم "اللعب على أي نتيجة غير الفوز، تعني أننا سنخسر".

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