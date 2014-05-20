شيريل كول تحكي أناقة 3 سنوات في مهرجان كان

تبهرنا النجمة البريطانية الجميلة شيريل كول Cheryl Cole في كل عام بإطلالة متميزة بظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان "كان" السينمائي، وفي هذا الموضوع نعرض لك إطلالتها الرائعة في مهرجان هذا العام، ونذكرك بأناقة إطلالاتها في العامين السابقين.

في هذا العام اختارت شيريل كول فستاناً أسوداً ناعماً بتصميم جميل قصير من الأمام وطويل من الخلف من Monique Lhuillier مع أقراط ناعمة بالأبيض والأسود، وأكملت إطلالتها المتميزة بتسريحة شعر أنيقة وماكياج دخاني ناعم.

في مهرجان "كان" لعام 2013 ظهرت النجمة الأنيقة بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء بفستان عودي من تصميم زهير مراد وتسريحة شعر ناعمة تشبه الضفيرة، أما في مهرجان عام 2012 فتألقت النجمة بفستان أبيض أنيق من Stéphane Rolland.

أي هذه الإطلالات كانت الأجمل من النجمة شيريل كول على مدى الأعوام الماضية؟