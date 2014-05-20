بيكام يشيد ملعب فريقه الجديد بوسط ميامي

إفي - أعلن لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكام، التوصل لاتفاق مع سلطات مدينة ميامي الأمريكية لبناء ملعبه لكرة القدم في ميامي، بجوار ملعب "أمريكان إيرلاينز أرينا" الخاص بنادي ميامي هيت لكرة السلة.

ويتضمن الاتفاق، الذي سيخضع لاستفتاء شعبي نهاية العام، سد قطاع واسع من البحر، وفقا لخطط السلطات المحلية.

وأعلنت مجموعة الشركات التي يرأسها لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، في بيان صادر عنها، أن خيار اقامة الملعب في ميناء المدينة تم استبعاده تماما بعد اجتماع بيكهام مع عمدة ميامي-ديد كارلوس خيمينيز وعمدة ميامي توماس ريجالادو.

ويتمثل البديل الذي اقترحه خيمينيز سد قطاع واسع من البحر بين حديقة المتاحف وملعب أمريكان ايرلاينز أرينا، معقل نادي ميامي هيت لكرة السلة.

وأشار إلى أن هذا المقترح سيوفر المساحة الكافية لبناء ملعب لكرة القدم، فضلا عن حديقة كبيرة تطل على البحر، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للمارة بطول خليج بيسكاين.

ومن المقرر أن يتسع الملعب الجديد لـ25 ألف متفرج على الأقل، ويتطلب استثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار