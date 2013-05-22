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مدلسي: بوتفليقة يعود قريبا إلى الجزائر

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مدلسي: بوتفليقة يعود قريبا إلى الجزائر مدلسي: بوتفليقة يعود قريبا إلى الجزائر
وزير الخارجية الجزائري: الرئيس يقضي فترة نقاهة في فرنسا وحالته جيدة

كتب : ا ف ب منذ 22 دقيقة

أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، اليوم، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "سيعود قريبا إلى الجزائر".

وأضاف مدلسي، في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، أن "الحالة الصحية للرئيس التي أعلن في وقت سابق أنها جيدة، قد تأكدت من حسن الحظ اليوم".

وأضاف "أنه في وضع صحي جيد، سيعود قريبا إلى الجزائر، وحتى الآن لا يزال في فرنسا لفترة نقاهة تستمر بضعة أيام".

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت، أمس، أن الرئيس الجزائري، الذي يعالج منذ 27 أبريل في مستشفى "فال دو غراس" في باريس، قد نقل لتوه إلى مستشفى عسكري آخر في العاصمة "لمتابعة فترة نقاهته فيه".

ويسود الغموض منذ بداية نقله إلى المستشفى حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس الجزائري، وانتقدت السلطات الجزائرية المعلومات "المغلوطة" التي نشرتها بعض وسائل الإعلام.

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