12 عينة غير مطابقة فى صرف بنى سويف و مخالفات بيئية بالمحافظة

كشف المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف عن وجود 12 عينة غير مطابقة “كيماويًا وبكتريولوجيًا” من مياه الصرف التى تصرف على المجارى العمومية والمائية والتى قامت بأخذها مديرية الصحة.

> وأضاف البتيتى أنه تم إرسال التقرير الذى اعده الدكتور احمد انور وكيل وزارة الصحه بنتائج هذه العينات لشركة المياه والصرف الصحى لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات من ضبط جرعات الكلور للعينات غير المطابقة بكتريولوجيا وبالنسبة للعينات غير المطابقة كيماويًا فهى مياه ناتجة من غسيل وتطهير الوسط الترشيحى لمحطات المياه وتم التوجيه بغسل المرشحات جيدًا والالتزام بالتعليمات الفنية.

> و اكد المهندس صابر عبد الفتاح وكيل مديرية الزراعة ببنى سويف إنه تم تحرير محضرين لشركة المقاولون العرب لقيامها بصرف مخلفات ضارة فى مصرف “اللببينى” بالكيلو 13 و”الميمون” بالكيلو 7 علاوة على تحرير 40 محضر مخالفة إلقاء مخلفات بمصارف مركز اهناسيا غرب المحافظة.

> وأضاف أن المديرية قامت بتشكيل لجنة للوقوف على معالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بالمصانع ومعاينة محطة المعالجة التى تصرف على مصرف إسلام بالكوم الأحمر، حيث تبين أنها تعمل بكفاءة عالية