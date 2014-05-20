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بالصور.. مؤسسة دعم الإعلام بأسوان تنظم دورة تدريبية لتطوير أداء العاملين بالصحة

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نظمت مؤسسة دعم الاعلام المحلي والتنمية الانسانية بالتعاون مع مديرية الصحة باسوان دورة تدريبية لتطوير اداء العاملين بمديرية الصحة بأسوان استمرت علي مدي ثلاثة ايام ل25 من شباب التمريض باسوان وصرح عبدالله ابو الحمد رئيس مؤسسة دعم الاعلام المحلي والتنمية الانسانية والمشرف علي التدريب ان هذا النشاط ياتي ضمن بروتوكول تعاون بين المؤسسة ومديرية الصحة باسوان لتطوير اداء العاملين بالمديرية ليتواكب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصحة باسوان في تلك الفترة منها افتتاح مستشفي غرب اسوان النموذجي والبدء في بناء مستشفي اسوان العام وتطوير المستشفيات المركزية و الوحدات الصحية والذي يتطلب تطوير اداء الكوادر الطبية والادارية واضاف ان التدريبات تتضمن مهارات الاتصال الصحي والاقناع ومهارات ادارة الحوار والعمل في اطار فريق واخلاقيات مهنة التمريض وان هذا التدريب سيتكرر كل اسبوعين لتدريب مجموعات جديدة لصقل الخبرات وتطوير الاداء

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