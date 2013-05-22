أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

المركزي السوري يصادر العملات الأجنبية من حوالات المواطنين

Google+ Print
المركزي السوري يصادر العملات الأجنبية من حوالات المواطنين المركزي السوري يصادر العملات الأجنبية من حوالات المواطنين
خبراء : احتياطي مصرف سوريا المركزي من العملات الأجنبية تراجع من 18 مليار دولار

كتب : الأناضول منذ 21 دقيقة

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم الأربعاء قراراً يلزم جميع شركات الصرافة المرخصة صرف جميع الحوالات الخارجية الواردة للمواطنين التي لا تزيد قيمتها عن 5000 دولار بالليرة السورية حصراً.

وشمل القرار جميع الحوالات الواردة إلى سورية بالعملات الأجنبية بـ "مبرر شخصي غير تجاري" بغض النظر عن قيمتها، وكذلك الحوالات التي تزيد عن القيمة المحددة (5000) دولار إذا لم تكن مخصصة لتمويل الأغراض التجارية حصراً. وذلك حسبما ذكرت صحيفة تشرين الحكومية.

كما نص القرار على أن "يتم شراء القطع الأجنبي المبين في الحوالة على أساس سعر الصرف المحدد لهذه الغاية في نشرة وسطي الصرف الخاصة بمؤسسات الصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والسارية بتاريخ تنفيذ الحوالة".

ويتباين سعر صرف العملات الأجنبية بين نشرة المصرف المركزي والسوق السوداء بشكل كبير في ظل الأزمة التي تمر بها سوريا، ففي حين لا يتجاوز سعر صرف الدولار 99 ليرة سورية حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي يصل سعره في السوق السوداء إلى 143 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك حسب أسعار بيعه صباح اليوم الأربعاء، ما يعني أن المواطن سيخسر جزءاً كبيراً من قيمة حوالته عند بيعها "مجبراً" بالليرة السورية حسب الأسعار التي يحددها المركزي.

وألزم القرار الجديد شركات الصرافة "بيع حصيلة القطع الأجنبي المقابلة لقيمة الحوالة الواردة والمسلمة إلى أحد المصارف المرخصة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ووفق الآلية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص".

كما طلب المصرف المركزى من جميع شركات الصرافة "إعلام مراسليها في الخارج وشركات تحويل الأموال المعنية بمضمون هذا القرار، مع التزامها بتعديل عقودها وإجراءاتها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار، وبإعلان مضمونه بشكل واضح في مقر الشركة الرئيس وكافة فروعها".

ووضع القرار الصادر لائحة للجزاءات والإجراءات العلاجية والتصحيحية لمخالفيه وذلك بموجب قرار السورية بهذا الخصوص.

وقال أحد أصحاب شركات الصرافة في دمشق، طلب عدم ذكر اسمه، قال"إن قرار المصرف المركزي يأتي كمحاولة لجمع النقدالأجنبي لصالح خزينته على حساب المواطنين وبفرض أسعار صرف لحوالاتهم غير عادلة وهي أيضاً محاولة لتعويض النقص الحاد في الاحتياطي الموجود لديه من العملات الأجنبية".

ويقول محللون ومراقبون للاقتصاد السوري، إن احتياطي مصرف سوريا المركزي من العملات الأجنبية تراجع من 18 مليار دولار قبل اندلاع الثورة السورية منتصف مارس 2011 إلى نحو 4 مليارات دولار حالياً، وذلك بسبب استنزاف خزينة الدولة في تمويل الأعمال العسكرية التي يقوم بها جيش النظام، بالإضافة للعقوبات الدولية التي تم فرضها على المصارف السورية بعد اندلاع الأزمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح

الكهرباء: أسعار فواتير الكهرباء ستزيد في يوليو 2017 ولن يتم استثناء أي من الشرائح