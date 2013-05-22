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أنصار الشريعة في تونس: "انتظروا مفاجأة سوف تقسم ظهور أعداء الدين"

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أنصار الشريعة في تونس: "انتظروا مفاجأة سوف تقسم ظهور أعداء الدين" أنصار الشريعة في تونس: "انتظروا مفاجأة سوف تقسم ظهور أعداء الدين"

كتب : محمد حسن عامر منذ 5 دقائق

نشر تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي في تونس، قبل قليل، منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "انتظروا من أنصار الشريعة بالقيروان مفاجأة سوف تقصم ظهور أعداء الدين وستزيدهم غيظًا وذلًا والله، وستشفي صدور الموحدين وكل من وقف معنا في مثل هذه الظروف الصعبة، فجازاكم الله عنا كل خير".

وكانت أحداث عنف اندلعت يوم الأحد الماضي بعد اشتباكات بين محتجين تابعين لتنظيم "أنصار الشريعة"، بعد رفض وزارة الداخلية السماح لهم بعقد ملتقاهم السنوي في ولاية القيروان فتم على إثرها اعتقال عدد من أتباع التنظيم من بينهم "الرايس" بتهمة "التحريض على العنف".

فيما ذكر الموقع الرسمي لـ"أنصار الشريعة" أن وزارة الداخلية بصدد إعداد قائمة اسمية بكل المدونين، الذين ساندوا عقد مؤتمر أنصار الشريعة الذي كان مخطط له أن يكون في القيروان الأحد الماضي، وأضاف الموقع أن وزارة الداخلية تعد هذه القائمة لاعتقال هؤلاء المدونين.

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