الطّابع الثقافي يطغى على سهرة زفاف كيم كردشيان

قرّر الثنائي Kim Kardashian وخطيبها مغنّي الراب Kanye West إقامة سهرة زفافهما، قبل يوم من احتفالهما الرسمي المنتظر في قصر فرساي بفرنسا في 23 أيار/ مايو الجاري، حسب ما أفاد به بيان من القصر.

وبهذا الاختيار، سيُضفي الثنائي Kim وخطيبها الطّابع الثقافي على زفافهما، وسيساهمان في فهم أفضل للمعلم الحضاري وبصيانة التّراث الاستثنائي لقصر فرساي المدرج في قائمة اليونسكو للتراث البشري العالمي، حسب ما أفاد البيان نفسه.

وللمناسبة، سيُغلق رسمياً قصر لويس الرابع عشر، في وقت شوهد عدد من العمّال وحراس القصر يقومون بإنجاز ترتيبات الزّفاف، برغم اعتراض رئيسته بادىء الأمر، باعتبار أنّ القصر ليس مخصصاً للاحتفال بزفاف. لكن الثنائي اختاره ليكون ضمن احتفالات الزواج المنتظر.

والجدير ذكره، أنّ Kim و Kanye سيعقدان زواجهما الرّسمي يوم السبت في 24 أيار/مايو الجاري في فلورنسا بإيطاليا، حيث ستقوم طائرات خاصّة بنقل المدعوين من فرنسا إلى إيطاليا، حسب ما أفادت به مصادر مطّلعة.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"