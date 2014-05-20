بالصور.. النور بالفيوم يوزع “المطويات” ويعلق”البنرات” لدعم السيسي

استمراراً لجهود أعضاء حزب النور في حملة الحزب لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة قام أعضاء حزب النور بمركز طامية بالفيوم بجولة داخل شوارع مدينة طامية ، قاموا خلالها بتعليق “البنرات” الخاصة بالحملة ولصق بوسترات تأييد حزب النور للمشير السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية .

كما قامت الحملة بتوزيع “مطويات” حملت أسباب ودوافع حزب النور لتأييد المشير السيسى رئيساً لمصر ومناقشة المواطنين في هذه الأسباب.

وأكد مسئول الحملة بالمركز أن الحملة تلقي ترحيباً طيباً من أهالي المدينة رغبةً منهم في عبور هذه المرحلة الصعبة بسلام.