مصرع وإصابة 4 مواطنين بسوهاج بسبب الخلاف على مسقي مائي بأرضهم الزراعية

لقي مزارعان مصرعهما وإصيب 2 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي ” طرخان ، شيخون ” بسبب الخلاف علي بناحية نجع عبدالله بمركز سوهاج .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة سوهاج ، يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين ومصابين بناحية نجع عبدالله بدائرة المركز .

بالأنتقال والفحص تبين نشوب المشاجرة بين كل من طرف أول ” عائلة طرخان ” :- ضاحي عبد الرحيم أحمد 35 سنة مزارع ،

> ​”​جثة هامده ​”​ آثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم ، أحمد محمد علي 33 سنة عامل ، ​”​مصاباً ​”​ بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالفخذ الأيمن ، السيد عبد الرحيم 42 سنة مزارع ،​”​ مصاباً ​”​ بجرح رضي بفروة الرأس .

أما الطرف الثاني من المشاجرة ” عائلة شيخون ” :- أحمد يوسف علي شيخون 58 سنة مزارع ، مصاباً بطلق ناري فتحة دخول بالبطن وإشتباه نزيف داخلي و​”​توفي ​”​ عقب وصوله المستشفي ..عاطف خلف علي شيخون ، خلف علي شيخون ، خلف الله علي شيخون .تم نقل الجثث والمصابين​ لمستشفيات ” الجامعي ، التعليمي ، العام ” ، وتبين أن سبب المشاجرة خلاف علي مسقي مائي بأرضهم الزراعية .

> تم ضبط طرفي المشاجرة عدا من الثاني حتي الرابع من الطرف الثاني وبسؤالهم تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كلا منهم علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته .

واتهم الثاني من الطرف الأول المتهمين الهاربين بإطلاق أعيرة نارية كانت بحوزتهم تجاههم مما نتج عنه إصابتهم وإصابة شقيقه التي أودت بحياته ، وأتهم المدعو محمد يوسف علي شيخون 50 سنة فلاح شقيق الأول من الطرف الثاني ، الثاني من الطرف الول بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كانت بحيازته تجاه شقيقه المذكور مما نتج عنه إصابته ..تم تعيين خدمة أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط باقي المتهمين و السلاح المستخدم ..تحرر عن ذلك المحضر رقم 2853 إداري المركز ، وأخطرت النيابة العامة للانتقال لتجري شئونها في الواقعة .