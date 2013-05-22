رئيس المحكمة الشرعية بالشيخ زويد: الخاطفون قد يكونوا متعاطفين مع “أبو شيتة”

قال الشيخ حمدين أبو فيصل رئيس المحكمة الشرعية بالشيخ زويد إن هناك 6 من المسجونين مظلومين ولابد من اطلاق سراحهم لكننا لانبتز الدولة.

وأضاف أبو فيصل في تصريحات لبرنامج “مباشر من العاصمة” علي قناة “أون تي في” أن الجيش الصهيوني عندما احتل سيناء لم يتمكن من السيطرة علي أهلها مؤكدا أن سيناء واسعة ولايمكن اتهام الجماعات الجهادية بالقيام باختطاف الجنود السبعة.

وأوضح أبو فيصل أن الخاطفين الذين طلبوا الافراج عن أبو شيتة ربما يكونوا متعاطفين مع أبو شية المحبوس ظلما وعدوانا في ظل جهاز أمن الدولة، مشيرا الي أنه من الظلم أن يسجن الظالم والمظلوم في سجن واحد .

وفيما يخص اقتحام قسم العريش وفرع بنك الاسكندرية ووقوع ضحايا أكد أن 5 من المحسوبين في السجون منذ 2003 ولائحة الاتهام ضد هؤلاء معروفة للجميع، ولو أن الدولة تعاملت بمنطق الثورة ولم تكل بمكيالين لمر هذا الامر مثلما تم في باقي محافظات الجمهورية.