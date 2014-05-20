مالي ترسل تعزيزات عسكرية إلى كيدال لإعادة السيطرة

ارسلت سلطات مالي تعزيزات عسكرية في محاولة لإعادة السيطرة على مدينة “كيدال” معقل متمردي “الطوارق” الذين اطلقوا سراح نحو 30 موظفا.

وقال مصدر عسكري اجنبي – حسبما ذكر راديو “أفريقيا 1″ اليوم الثلاثاء – إن 1500 جندي وصلوا إلى “كيدال” خلال ال 24 ساعة الماضية ، ومن من المنتظر أن يرتفع عدد الجنود المتجهين إلى “كيدال” خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن الحركة الوطنية لتحرير “أزواد” (متمردي الطوارق) التي تضم مسلحين في المدينة ، اطلقت سراح 30 من الموظفين المختطفين مساء أمس (الاثنين) ، والذين تم اختطافهم منذ يوم السبت الماضى بعد هجوم على مكتب للحاكم الإقليمي في كيدال شمال مالي.

يشار إلى أن الرهائن تم تسليمهم لبعثة الامم المتحدة في مالي (مينوسما)، وفقا لمسئول بالبعثة .

وكان جيش مالي يستعد لشن هجوم على كيدال حيث قتل الانفصاليون ما لا يقل عن ثمانية جنود في هجوم يوم السبت الماضي.

أ ش أ