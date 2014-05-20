إصابة 8 عسكريين لبنانيين بجروح إثر هجوم بقذائف صاروخية بطرابلس

أعلن الجيش اللبناني عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح مختلفة إثر تعرض دورية آلية تابعة للجيش في منطقة التبانة بطرابلس، لإطلاق نار كثيف وهجوم بقذائف صاروخية عند فجر اليوم .

وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني اليوم إن الدورية تعرضت لإطلاق نار كثيف ولقذائف صاروخية من قبل مسلحين ، مصدرها باب التبانة (معقل المسلحين السنة) مما أدى إلى اصابة ثمانية عسكريين بجروح مختلفة بينهم ضابط برتبة ملازم ، تم نقلهم إلى المستشفيات للمعالجة”.

وأضاف البيان : “لقد ردّت قوى الجيش على النار بالمثل ، كما باشرت ولا تزال عمليات دهم واسعة لمصادر إطلاق النار ، وتعقب المعتدين لإلقاء القبض عليهم”.

أ ش أ