صباحي: انتخابات 2012 أكثر حيادا لعدم وجود مرشح للدولة

قال المرشح الرئاسي حمدين صباحي إن الانتخابات الرئاسية عام 2012 كانت أجهزة الدولة فيها ” أكثر حيادا” من الآن، لعدم وجود “مرشح للدولة” بعكس الوضع الآن، وأوضح أن الانتخابات هذه المرة أصعب لوجود انحياز “غير ظاهر” من الدولة للمرشح المنافس، وتأييد من أسماهم ” أصحاب المصالح” للمرشح المنافس الذي أظهر فارقا هائلا في تمويل الحملات الانتخابية.

> وأضاف حمدين خلال أولى حلقات برنامج “الرئيس السابع” مع الإعلامية جيهان منصور على قناة التحرير الاثنين، إن الإعلام الرسمي أقرب للحياد من القنوات الخاصة، وأكد صباحي أنه يعتمد على ما أسماه “التيار الرئيسي” خلال خوضه الانتخابات الرئاسية، وهو التيار الذي لم يحصل على حقه من العدالة الاجتماعية بعد قيامه بثورتين ضد مبارك وضد مرسي وجماعته، وأوضح صباحي أنه ليس على الغاضبين من سوء الأحوال بعد الثورة توجيه غضبهم للثوار لأنها لم تصل للحكم بعد، ولكنه حمل الحكم الانتقالي مسئولية تدهور الأوضاع.

أما حول ما يردد عن وجود تعارض بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو، قال صباحي إن الثورتين بينهم تكامل وكانت أهداف الشعب واحدة في كليهما وهي العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني والخلاص من فساد مبارك واستبداد مرسي، وأكد صباحي أن من صنع التناقض الذي وصفه بـ” المفتعل والكاذب” بين الثورتين هم ” أصحاب المصالح الضيقة”، من قيادات الحزب الوطني وقيادات جماعة الإخوان، وأكد حمدين أنه لا مستقبل للحزب الوطني أو للإخوان كجماعة، أما الأفراد المنتمين لهم ممن لم يرتكبوا جرائم فساد أو إرهاب فسيعيشوا في ظل دولة القانون وعلى الدولة حفظ كرامتهم وأمنهم.

وبخصوص تصريحاته حول فض اعتصام رابعة العدوية، قال صباحي إن الفض كان “مطلب شعبي”، خصوصا بعد أن ارتبط الاعتصام بظواهر غير سلمية، ولكنه أكد في الوقت نفسه أنه كان على الدولة وقوات الأمن مراعاة قواعد الاشتباك وفضه بالطرق السلمية أو مع الحد الأدنى من العنف، وأضاف حمدين إن قيادات الإخوان التي أخرجتهم للاعتصام مشاركة في قتلهم، وعلى جانب آخر فكل من قتل وهو يعبر عن رأيه بسلمية يجب احترام حزن أهله عليه وإرجاع حقه عبر عدالة انتقالية.

ونفى صباحي أن يكون قد صرح باحتمال قيام “ثورة ثالثة” في حالة عدم فوزه في الانتخابات، ولكنه أكد أنه استنتاج خاص بالجريدة التي نشرت ذلك، وأوضح أن كلامه لم يقترن بمرشح بعينه، ولكنه قصد أن الدولة الناجحة دليل على ثورة ناجحة، وأن الشعب سيخرج للثورة مرة أخرى إذا لم تتحقق أهداف الثورتين من عدالة اجتماعية وإنشاء نظام ديموقراطي بغض النظر عن اسم الرئيس القادم.

وعن قانون التظاهر، قال حمدين إن هذا القانون سبب تفتيت حلف 30 يونيو، لإنه طبق على شباب الثورة ورموز نظام مبارك “يسرحوا ويمرحوا” على حد وصفه، وأضاف صباحي أن هناك أكثر من 1600 طالب محبوسين، ليسوا جميعهم إرهابيين أو مارسوا عنف، مما يخلق خصومة بين الشباب والنظام، مؤكدا على ضرورة محاسبة من يرتكب العنف أو يحرق المدرجات بالقانون، ووصف صباحي حبس الطلاب مع حرمانهم من أداء الامتحانات بـ”العقوبة المزدوجة”، وأوضح أنه لن يلغي قانون التظاهر ولكن سيعدله بما يتوافق مع ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وردا على معارضي ترشيح صباحي لنفسه بالانتخابات الرئاسية، وصف صباحي ترشحه بأنه فرصة للم شمل تيار 25 يناير و30 يونيو مرة أخرى، قائلا: “25 يناير + 30 يونيو = حمدين صباحي “.

وأكد حمدين أنه لا يهاجم السيسي في شخصه، ولكن المرشح يعرف بحلفائه والمتحدثين باسمه وجامعي التوكيلات له، موضحا أن انصار السيسي لديهم “خطاب كراهية” ضده، ويروجون أساطيرعلى شاكلة أن الانتخابات “محسومة”، أو التصريح بأن فوزه في الانتخابات سيتصادم مع أجهزة الدولة، وقال صباحي إن الترويج بأن قطر تمول حملتي الانتخابية “لا يستحق الرد”.

وعن وصفه بأنه ليس “رجل دولة”، قال صباحي إن هناك فرق بين رجل الدولة وموظف الدولة، مؤكدا أن رجل الدولة هو بالضرورة سياسي ولديه أفكار متعددة وقادر على تحقيق مطالب الشعب، وهو ما يتوفر فيه بصفته برلماني سابق ولديه تاريخ في النضال السياسي والشعبي.

ونفى صباحي التصريحات التي نسبت له بأن أجهزة الدولة قد أعاقت عمل الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكدًا أن أجهزة الدولة على مدار تاريخها لم تستطيع أن تسقط رئيسا أو نظاما، ولكن الشعب هو من يخرج لإسقاطهم ثم تتخلى عنه أجهزة الدولة، مثل ماحدث مع مبارك ومرسي، مضيفا أن الرئيس الذي يكسب شبعه سيكسب أجهزة دولته.

وعن نتائج تصويت المصريين بالخارج، قال حمدين إنها ليست مؤشرا على اتجاهات التصويت بالداخل، داعيا أنصاره لعدم التفاؤل إذا كانت النتيجة في صالحه، أو الإحباط إذا كانت ضده، وعبر عن سعادته بالمشاركة الكثيفة التي تجاوزت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

وعن برنامجه، أوضح صباحي أن خطته هي مضاعفة دخل الفلاح بوجود تعاونيات قوية ونقابات تعبر عنه خاصة بعد إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد، ووعد بإسقاط ديون الفلاحين التي تصل لحوالي 3.5 مليار جنيه في حين أن الدولة تدعم الصادرات بـ 4 مليار جنيه، مؤكدًا أنه على الحكومة الانحياز للطبقات الفقيرة، كما أوضح أن حل مشكلة البناء على الأراضي الزراعية يكون بمصالحات مع فرض غرامات كبيرة، والتوسع في الظهير الصحراوي لإيجاد مساحة أكبر لمشروعات الإسكان.

وفي ملف الطاقة، أوضح صباحي إنه سيعمل على تطوير قدراتنا في التنقيب وطلب إعادة ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى الاعتماد على تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الذي سيغطي محافظات الصعيد بالكامل، والمقارنة بينه وبين مشروع إنشاء محطة نووية من حيث التكلفة واعتبارات الأمان.

أما عن الأقباط، تعهد صباحي بتحقيق المساواة بين جميع أفراد الشعب، وأكد مطالبته بتجريم التمييز بين المسلمين والمسيحين في الدستورالجديد وقت وضعه، وأضاف أن أحد أسباب عدم حل المنازعات الطائفية، اللجوء للجلسات العرفية التي تحل المشكلة بشكل مؤقت ويتم تجاهل القانون، وتعهد صباحي بأنه سيبحث بنفسه كل مشكلة تحمل عنوان “فتنة طائفية”، كما سيتم تفعيل المفوضية المصرية ضد التمييز.

وحول تخوفات بعض رجال الأعمال لخلفية صباحي الناصرية، وإمكانية اللجوء للتأميم، قال صباحي إنه ليس ضد الغني، ولكنه ضد الفقر، مؤكدًا أن وظيفته تأمين المشروعات وليس تأميمها، وأضاف صباحي إن تطبيق نظام الضرائب التصاعدية سيخدم رجل الأعمال بشكل مادي عن طريق توفير ما يدفعه صاحب رأس المال من رشاوى لتمرير مشروعاته، بالإضافة إلى دعم معنوى لشعوره بأنه شريك في تنمية مجتمعه والمساهمة في تقليل “الاحتقان الطبقي”، وأكد حمدين أن برنامجه هو تطبيقا للدستور الجديد ولكن “بقلب” لأنه مؤمن به.

وعن ملف الأمن، وعد صباحي بإصلاح شامل لكافة أجهزة الدولة من بينها الداخلية، وذلك بتطوير جهاز “الأمن الجنائي”، مؤكدًا أن ظاهرة الإرهاب ستنتهي بالعدل قبل الأمن، واعتبار الأمن الجنائي مقدم على السياسي لاتصاله مباشرة بأمن المواطن العادي، معتبرا جهاز الشرطة في حاجة إلى التطوير والتقوية، وذلك عن طريق التدريب وتدريس مادة حقوق الإنسان بكليات الشرطة، وتحديد ساعات عملهم وتحسين دخولهم، ومراعاة أماكن سكنهم عند نقلهم، وأضاف حمدين أن وجود نظام معلوماتي قوي سيمنع اعتداء الضباط على المتهمين أثناء استجوابهم لأنه سيكون في غنى عن ذلك، وأكد حمدين على ان الدولة تصبح “بوليسية” عندما تفشل سياسيا.

وعن وضع الجيش في حالة وصول صباحي للرئاسة، قال حمدين إن العلاقة ستكون في إطار الاحترام لهذه المؤسسة العريقة، مؤكدًا أنه لا يريد جيش قوي في دولة ضعيفة، لهذا يجب إبعاده عن المنازعات السياسية، خاصة أن الوضع في دول الجوار والحدود مثل ليبيا والسودان وسوريا يجعلها “حزام نار” لمصر وأمنها، وأكد حمدين أن المشروعات الاقتصادية للجيش ضرورية لتمويل مشاريعه العلمية والتكنولوجية وفي مجال الصناعات الحربية، مع منع احتكار أي جهة للاقتصاد المصري سواء كان الجيش أو القطاع العام أو الخاص.

أما عن ملف السياسة الخارجية، أكد صباحي على تطوير علاقات بمصر بالدول العربية في كيان على غرار الاتحاد الأوروبي، وأضاف أنه لن يسمح بأن تعود مصر تابع للولايات المتحدة، ولكن العلاقة معها ستقوم على الندية والتعاون في القضايا المشتركة، موضحا أهمية الاعتماد على علاقاتنا بالقارة الأفريقية.

وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي، قال صباحي إنه سيعتمد على حوار جاد ومفاوضات لحل الأزمة، كما سيدعو لعقد قمة إفريقية لدول حوض النيل، وسيعرض عليهم تأسيس منظمة إقليمية للحفاظ على مصالح دول حوض النيل، كما سيعين مفوضا وممثل شخصي لرئيس الجمهورية عن مياه النيل، والتأكيد على أنهم ليسوا خصوم، وتوضيح أن حق مصر في المياه لا يعني حرمان الشعب الإثيوبي من حقه في إنتاج الكهرباء.

وعن الهجوم الذي يتعرض له صباحي حول ماهية عمله، قال صباحي: “مهنتي صحفي”، موضحا أنها وظيفته المدونة ببطاقته الشخصية، كما أنه يحمل عضوية نقابة الصحفيين.

ووجه صباحي رسالة احترام للمستشار عدلي منصور، مؤكدًا أنه يقدر الحمل التي يقع عليه، أما عن اتهام مبارك له بـ”التمسح” في الزعيم جمال عبد الناصر قال صباحي: ربنا يسامحه، مضيفا أنه عارضه عندما كان في السلطة ولا يجب مبارزته وهو في السجن، واصفا إياه بـ”تلك أمة قد خلت”، وعلى جانب آخر قال صباحي إن أول قرار له إذا فاز برئاسة الجمهورية، سيكون رفع الحد الأدنى للمعاشات، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وفي رسالة للمقاطعين، قال صباحي: “لماذا تركتم إخوانكم في الميدان.. وحلمهم هو حلمكم”، مؤكدًا أن من الأولى أن يحملوا أمانة المشاركة، مضيفا أنه سينتظر مشاركة المقاطعين لآخر دقيقة في آخر يوم للتصويت على الانتخابات.