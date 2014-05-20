أخبار عاجلة

أحبها منذ 20 عامًا و«الدبلة» لا تزال في جيبه.. سمير صبري يكشف تفاصيل علاقته بسماح أنور -
فيديو| مصري مقيم بأمريكا: «ربنا بعت السيسي لإنقاذ مصر» -
صور| السيسي وترامب يتجولان في حديقة البيت الأبيض -
صور| افتتاح الملتقى التوظيفي السابع لـ«صيدلة المنصورة» -
لميس الحديدي: هناك حميمية في العلاقة بين السيسي وترامب -
صحيفة كوبية: السيسي لن يستفيد من لقائه بـ«ترامب» -
رئيس الوزراء يترأس اجتماعًا عن المياه الجوفية في مصر -
الخياط: محمد سلطان حاول إفشال زيارة السيسي لواشنطن -
غدًا.. جامعة القاهرة تفتتح المؤتمر الدولي الخامس لـ«طب الأسنان» -
تغطية خاصة - الجار الله :السيسي ذهب لأمريكا بأوراق مهمة أولها الإنتصار على خصومه من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اليوم .. وصول أولى رحلات السياحة العربية إلى مطار الغردقة

Google+ Print
اليوم .. وصول أولى رحلات السياحة العربية إلى مطار الغردقة اليوم .. وصول أولى رحلات السياحة العربية إلى مطار الغردقة

أرشيفية

أعلنت سلطات مطار الغردقة الدولى أن رحلات الطيران السياحية بين مطار الغردقة وعدد من دول الخليج سوف تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء بوصول أولى الرحلات من مطار جدة وعلى متنها 76 سائحا عربيا.

واكد اللواء سامى عبدالمنعم مدير المطار إن الرحلات تأتى ضمن خطة وزارة السياحة ووزارة الطيران في دعم وتنشيط السياحة العربية.
> أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر ان هذه الرحلات لنشيط السياحة العربية وتكثيف الدعاية لجذب السياحة من دول الخليج والتركيز على خطوط ورحلات طيران مباشر إلى الغردقة وإجراء جولات بعدة دول عربية لتنشيط السياحة والاتفاق على إقامة عدد من المهرجانات الثقافية والفنية وتعزيز التعاون بين الغردقة ودول الخليج وتنشيط السياحة العربية وجذب الاستثمارات الخليجية بالبحر الأحمر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا