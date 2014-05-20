اليوم .. وصول أولى رحلات السياحة العربية إلى مطار الغردقة

أعلنت سلطات مطار الغردقة الدولى أن رحلات الطيران السياحية بين مطار الغردقة وعدد من دول الخليج سوف تدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء بوصول أولى الرحلات من مطار جدة وعلى متنها 76 سائحا عربيا.

واكد اللواء سامى عبدالمنعم مدير المطار إن الرحلات تأتى ضمن خطة وزارة السياحة ووزارة الطيران في دعم وتنشيط السياحة العربية.

> أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر ان هذه الرحلات لنشيط السياحة العربية وتكثيف الدعاية لجذب السياحة من دول الخليج والتركيز على خطوط ورحلات طيران مباشر إلى الغردقة وإجراء جولات بعدة دول عربية لتنشيط السياحة والاتفاق على إقامة عدد من المهرجانات الثقافية والفنية وتعزيز التعاون بين الغردقة ودول الخليج وتنشيط السياحة العربية وجذب الاستثمارات الخليجية بالبحر الأحمر.