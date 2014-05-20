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محافظ قنا يتفقد بعض اللجان الانتخابية لمتابعة الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

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جانب من جولة المحافظ

جانب من جولة المحافظ

قام عبد الحميد الهجان محافظ قنا يرافقه احمد عرابي سكرتير عام المحافظة بجولة تفقدية لعدد من المقرات الانتخابية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة والاطمئنان علي الإجراءات والاستعدادات الأمنية داخل وخارج اللجان الانتخابية .

بدأ جولته بتفقد عدد من اللجان الانتخابية بمدينة الوقف ( مدرسة النهضة الحديثة الابتدائية – مدرسة الشهيد حسني عبادي الثانوية – مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية ) كما تابع الاستعدادات للعملية الانتخابية بلجان ( مدرسة نجع حمادي الإعدادية للبنات– مدرسة النصر الابتدائية بهو ) بمدينة نجع حمادي .

وشدد المحافظ علي أهمية نظافة اللجان الانتخابية لتظهر بمظهر يليق بالعملية الانتخابية وتجهيز اللجان بالإنارة والخدمات وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم وضرورة تعليق الكشوف الانتخابية في أماكن ظاهرة للتيسير على الناخبين .

جانب من جولة المحافظ

جانب من جولة المحافظ

 

 

 

جانب من جولة المحافظ

جانب من جولة المحافظ

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