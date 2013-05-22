انتخاب مصر رئيسًا للاتحاد العربى لعمال الزراعة



> يشهد وزراء القوى العاملة والزراعة والموارد المائية غدا الخميس الجلسة الختامية لاعمال مؤتمر الاتحاد العربى لنقابات عمال الزراعة والصناعات الغذائية لاقرار خطة لتدريب وتأهيل العمال العرب فى هذه الانشطة والدعوة لفتح مجالات الاستثمار العربى فى مجال انتاج الغذاء.

> من جهة أخرى، انتخب المؤتمر فى بدء أعماله اليوم محمد سالم مراد رئيس النقابة العامة للزراعة والرى فى مصر رئيسا للاتحاد العربى خلفا للمرحوم المهندس محمد عبدالحليم .

> وانتخب صلاح ابراهيم من السودان أمينا عاما للاتحاد وخالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية بمصر أمينا عاما مساعدا وهادى العزمى من الكويت نائبا للرئيس ، وعيد عبدالفتاح أمين صندوق نقابة الزراعة عضوا بالامانة العامة.

> ناقش المؤتمر تقارير نشاط الاتحاد العربى فى ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تعيشها المنطقة العربية وأثرها على العمل النقابى.

أ.ش.أ