ضعي في حقيبة سفرك: مجموعة العناية بالجمال الخاصة بالسفر

خمسة منتجات منتقاة من نيتروجينا، العلامة التجارية التي ينصح بها أطباء الأمراض الجلدية

ها هو فصل الصيف يعود مجدداً هذا العام ليأخذكِ معه في مغامراته، ونود أن نؤكد لكِ أمراً واحداً وهو أن السفر مرهق للغاية لا سيما على بشرتك، لذا جئنا إليكِ بأفضل خمسة مستحضرات تجميل أساسية تضيعنها في حقيبتك أثناء السفر، لتساعدكِ في الحصول على أفضل إطلالة والحفاظ على تألق بشرتك، فضلاً عن حمايتها.

من أهم المنتجات التي تشتمل عليها هذه المجموعة يأتي غسول الوجه القوي المفعول Neutrogena Visibly Clear Pore & Shine الذي يساعدك في الحد من ظهور المسام ولمعان البشرة، فهو يزيل 77% من المواد الدهنية الزائدة ويمنع انسداد المسام، ليمنحك بشرة نضرة خالية من الدهون تتميز بإطلالة مشرقة نقية. ذلك كل ما تحتاجينه للحصول على بشرة ناعمة خالية من العيوب خلال فصل الصيف لهذا العام!

لا يمكن وصف مناديل إزالة الماكياج المبللة Neutrogena Deep Clean Makeup Remover Wipes إلا بأنها المنقذ لا سيما عندما يتعلق الأمر بجمال بشرتك أثناء السفر، فبمسحة بسيطة من هذه المناديل الفائقة النعومة والشديدة الترطيب يمكنك إزالة آثار الماكياج بفاعلية ورقة، حتى آثار الماسكارا المقاومة للماء والدهون والأوساخ، تاركه بشرتك نظيفة تماماً. ويعد هذا المستحضرة ضرورة لا غنى عنها ضمن مجموعة العناية بالجمال أثناء السفر.

ونؤكد عليكِ من جديد ألا تتوجهي إلى أي مكان في فصل الصيف دون وضع مستحضر يحتوي على عامل الحماية من الشمس. فلا شيء قد يضر بشرتك مثل الأشعة فوق البنفسجية، فهي تتسبب في ظهور التجاعيد والبقع البنية والظهور المُبكر لعلامات تقدم العمر، فكريم الوقاية من الشمس هو حليفك المميز، لذا احرصي على أن يكون في حقيبة سفرك كريم الوقاية من الشمس Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Sunscreen (متوفر بعامل الحماية من الشمس 30، 45، 55). ويتميز هذا المستحضر بأنه مقاوم للماء ولا يترك أثراً على البشرة ليضفي عليها لمسة غير لامعة، فضلاً عن أنه خالٍ من حِمْضِ بارا أمينو بنزويك ويعمل على انقباض المسام فلا يساعد في ظهور الرؤوس السوداء.

عادةً ما ننسى بلسم الشفاه، ولأن الشفاه هي أكثر الأجزاء حساسية بالوجه، فعادةً ما نعاني الشفاه الجافة والمتشققة. لذا تذكري أن يكون معك دائماً بلسم الشفاه Neutrogena Norwegian Formula Lip Care، واحرصي على استخدامه باستمرار طوال اليوم. فتركيبته الغنية تعمل على ترطيب الشفاه وحمايتها، لتمنحها مظهراً صحياً وناعماً.

وكما أشرنا من قبل يجب العناية باليدين بنفس قدر العناية بالوجه، لذا بادري باختيار كريم اليدين Neutrogena Norwegian Formula Concentrated Hand Cream الغني بالجليسرين والذي يدوم مفعوله لفترة طويلة، ويتميز هذا الكريم بتركيبته المركزة التي تمنحكِ إطلالة مميزة ليترك يديكِ ناعمتين بعد استخدامه لمرة واحدة فقط