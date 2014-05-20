خدعة سحريّة بالكحل الأبيض على طريقة النجمات

تتنوّع طرق تطبيق المكياج من نجمة إلى أخرى. فلكلّ منهن طريقتها الخاصّة في إخفاء تعب عينيها. أمّا كيم كردشيان فنشرت منذ أيّام صورها على instagram، وهي بالكحل الأبيض، ما أبرز جمال عينيها، وجعلها تبدو لافتة.

لم تكن كيم الأولى التي استخدمت الكحل الأبيض، إذ تألقت قبلها: Beyonce، Rihanna Katy Perry، Blake Lively،Kourtney Kardashian ، Lauren Conard، Scarlett Johannson. لكن كردشيان استغلّت اللون الأبيض لإخفاء تعب عينيها. هذه النجمة المتألّقة كانت قد نشرت صورة لها في 13 مايو/أيار على instagram ، وهي بالكحل الأبيض المزدوج والمجنّح على عينيها.

مع اقتراب يوم زفافها، جرّبت العديد من طرق المكياج للحصول على واحد مثالي في هذا اليوم الخاصّ. وبعد محاولات عديدة وكثيرة، اختارت العيون الدخانية، بالإضافة إلى الكحل الأبيض الذي يُساعد العين كي تبدو مشرقة.

إذاً، من خِدع كردشيان الجديدة لمكياج لافت الكحل الأبيض، باعتباره وسيلة جيدة لتكبير العينين وإخفاء التعب. هذه النصيحة قد تجعلك تبدين أقلّ تعباً وأكثر جمالاً. جرّبيها، فقد تليق بك!

أمّا اذا كانت طريقة كيم في استخدام الكحل الأبيض لا تناسب وجهك، فإليك بالصور طرقاً عديدة لاستخدام هذا اللون في مكياجك الصيفيّ:

1. يمكنك رسم عينيك دخانياً بالكحل الأبيض، من دون استخدام أيّ لون آخر.

2. استخدمي الأي لاينر السائل الأسود لتحديد عينيك، ثمّ ضعي القليل من القلم الأبيض فوقه.

3. ارسمي جفنك الأعلى باللون الأسود، واستخدمي الأبيض لتحديد العين من الأسفل.

4. ضعي المكياج الدخاني الأسود، واستخدمي الكحل الأبيض داخل عينيك.

5. حدّدي عينيك باللون الأبيض بواسطة خطوط مستقيمة.

6. استخدمي لونين من الكحل لرسم عينيك، ثم املئي الفراغ باللون الأبيض.

7. ضعي الكحل الأبيض على الزوايا الداخلية للعينين على شكل V لإضفاء الجاذبية.

8. حاولي التركيز على الزاوية الداخلية للعين للحصول على مظهر مميّز.

اختاري الطريقة التي تناسبك في استخدام اللون الأبيض واستغلي قدرة هذا اللون لاخفاء التعب وابراز جمال و اشراق العين.