حاربي مشكلة السواد تحت الإبطين

السواد تحت الإبطين مشكلة عالمية، تُعاني منها أغلب النساء، وتتعدّد أسبابها، من استخدام مُزيل العرق المنخفض الجودة إلى كريم إزالة الشعر إلى التعرّق بشدّة، فتتعدّد الخلطات الفعّالة وغير الفعّالة للتخلّص من هذا السواد.

وللتخلّص من هذه المشكلة، نقدم لك ـ سيدتي ـ عدّة خلطات جديدة وطبيعيّة وبسيطة، يمكنك بواسطتها محاربة السواد.

في ما يلي: زيت الزَّيتون والسكَّر لشفاه مخمليَّة

ضعي نصف كوب من عصير الليمون مع 3 ملاعق من السكّر في وعاء، ثمّ اخلطي جيّداً، قبل أن تضعي قليلاً من المزيج على المنطقة المصابة، تحت الإبط. اتركي المزيج تحت الإبط لِمُدّة تتراوح ما بين 10 دقائق و15، ثمّ اغسلي بالماء الدافئ. كرّري هذه الخطوة يوميّاً لمُدّة أسبوعين على الأقل، حتّى تَحصُلي على نتيجة فعّالة.

استخدمي البطاطا، فهي تعمل كمبيّض. قومي بعصر حبّة من البطاطا بعد تقشيرها، ثُم ضعي العصير على المنطقة المصابة لمدّة لا تقلّ عن 20 دقيقة، ثمّ اغسلي بماء دافئ.

خذي نصف كوب من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من الجليسرين السّائل، وملعقة كبيرة من ماء الورد. اخلطي المكوّنات جيداً، ثمّ ضعي المزيج على المنطقة السوداء، وقومي بالفرك بحركات دائريّة، لمدّة 5 دقائق. اتركي المزيج تحت الإبط طوال فترة الليل؛ وعند الصباح، قومي بالغسل بماء دافئ، وسترين النتيجة خلال أيّام قليلة.

ضعي ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم في وعاء، واسكبي فوقهما ربع كوب من الماء حتّى تُصبح لديكِ عجينة رخوة، ثمّ استحمّي قبل استخدام العجينة، وجفّفي المطاقة المصابة جيداً. بعد ذلك، ضعي العجينة على المنطقة المصابة، واتركيها حتى تجفّ وتُصبح يابسة، ثُمّ اغسلي إبطك بالماء الدافئ.

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