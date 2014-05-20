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كيف حضرت كونشيتا فورست إلى برنامج" Celebrity Big Brother"؟

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الأربعاء 21-05-2014 08:16

فاجأ النجم المميّز ومقدّم البرامج Rylan Clark مشاهديه، عندما أطلّ عليهم في برنامجه "Celebrity Big Brother" بصورة هي طبق الأصل عن النجمة المتحوّلة جنسيّاً Conchita Wurst.

Rylan الذي ظهر ملتحياً، ارتدى فستاناً باللون الذهبي ووضع شعراً أسود مستعاراً، من دون أن يبذل الكثير من الجهد حتى يتقمّص شخصيّة الفائزة بلقب "Eurovision" Conchita.

وقد ظهر واضحاً أنّ Rylan، البالغ من العمر 25 عاماً، قد استمتع كثيراً بهذه الشخصيّة، أثناء استضافته Eamonn Holmes و Ruth Langsford في برنامجه.

يُذكر أنّ Conchita Wurst كانت في الأصل شاباً يُدعى Tom Neuwirth وقد تحوّل قبل 3 أعوام إلى فتاة ظلّت محتفظة بلحية مشذبة أثناء مشاركتها وفوزها بلقب "Eurovision".

 

 


 

 

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