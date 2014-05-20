ننشر محضر فرز أصوات المصريين بالخارج فى قطر

حصل "اليوم السابع"، على محضر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية بإحدى اللجان الانتخابية فى قطر، وحصل خلالها المشير عبد الفتاح السيسى على 19165 صوتا.

وقالت السفارة المصرية فى قطر، عبر بيان رسمى، إن نتائج الحصر العددى للانتخابات الرئاسية، بلغ إجمالى الأصوات فيها 21237، الصحيحة 20839 والباطلة 398، وحصل عبد الفتاح السيسى على إجمالى أصوات 19165، بينما حصل حمدين صباحى على 1674 صوتا.

وأعربت السفارة، فى بيانها، عن فخرها بالمصريين فى قطر الذين حرصوا على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى، وتقدمت بخالص الشكر لهم على الحرص على الانتظار فى طوابير لعدة ساعات للإدلاء بأصواتهم.