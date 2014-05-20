اليوم.. إعلان توصيات مؤتمر "رؤية لحقوق الإنسان بالعالم العربى"

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عصر اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بأحد فنادق القاهرة، لإعلان التوصيات الخاصة بالمؤتمر الدولى "نحو رؤية لحركة حقوق الإنسان فى العالم العربى"، وينظم بالتعاون مع البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، ومؤسسة المستقبل، بحضور محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعلاء شلبى، أمين عام المنظمة.

ويعتبر المؤتمر وقفة أساسية للمراجعة وفتح نوافذ الحوار المفتقدة مؤخرا داخل حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدنى فى المنطقة العربية، من حوار الأجيال المختلفة والشراكة بين المنظمات العاملة فى قلب زخم الأحداث المتلاحقة، وتعزيز جسور التواصل الفعال وتبادل الخبرات وتراكمها.