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الخميس.. "الشباب" و"الصناعة" تنظمان ملتقى لتوظيف 10 آلاف شاب

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الخميس.. "الشباب" و"الصناعة" تنظمان ملتقى لتوظيف 10 آلاف شاب الخميس.. "الشباب" و"الصناعة" تنظمان ملتقى لتوظيف 10 آلاف شاب

أعلنت وزارتا "الشباب والرياضة" و"التجارة والصناعة" عن تنظيمهما أكبر ملتقى توظيف لشباب الخريجين الراغبين فى الالتحاق بفرصة عمل، حيث يشارك بالملتقى مجموعة من شركات القطاع الخاص تصل إلى 80 شركة، تقدم ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل، وذلك يومى الخميس والجمعة المقبلين 22 و23 مايو الجارى، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر (قاعة الجاليرى) بدءًا من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة عصراً.

وقد أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى تنفيذ مزيد من الملتقيات على مستوى الجمهورية، حرصاً منها على تحقيق تكافؤ الفرص للشباب من كافة المحافظات، والتعاون مع أكبر عدد من الشركات لتوفير فرص عمل فى مختلف المجالات من أجل القضاء على البطالة.

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