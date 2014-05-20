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جامعة اﻷزهر: نجرى حصرا لعدد مجالس التأديب للطلاب مثيرى الشغب

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جامعة اﻷزهر: نجرى حصرا لعدد مجالس التأديب للطلاب مثيرى الشغب جامعة اﻷزهر: نجرى حصرا لعدد مجالس التأديب للطلاب مثيرى الشغب

أكد د. أحمد زارع المتحدث الرسمى باسم جامعة اﻷزهر، أن الجامعة تجرى حصرا لعدد مجالس التأديب للطلاب الذين أثاروا الشغب خلال اﻷيام الماضية بكليات الجامعة، للإعلان عنها، مضيفا أن الطلاب المقبوض عليهم فى أعمال شغب خارج أسوار الجامعة اﻵن هم بحوزة الشرطة، وهى التى تعرف عددهم وهى المسئولة عنهم، والجامعة تجهز لهم لجان امتحانات حسب طلب الشرطة كل يوم.

وأضاف زارع لـ"اليوم السابع" أن الطلاب المقبوض عليهم خارج أسوار الجامعة متغيبون فى الامتحانات ما لم يتم إبلاغ الجامعة بذلك، من خلال الشرطة أو تقديم اعتذار من الطالب لعدم علم الجامعة بحال المتغيب دون إخطار، وإذا تم اﻹبلاغ عن تورطهم فى شغب يتم إحالتهم للتأديب.

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