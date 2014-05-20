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محافظة القاهرة: التنسيق مع كل أجهزة الدولة لتأمين انتخابات الرئاسة

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محافظة القاهرة: التنسيق مع كل أجهزة الدولة لتأمين انتخابات الرئاسة محافظة القاهرة: التنسيق مع كل أجهزة الدولة لتأمين انتخابات الرئاسة

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه تم التنسيق مع كافة جهات وأجهزة الدولة وتشمل مديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لمرور العاصمة، وشرطة المرافق، ومديريات الطب البيطرى والصحة والنقل العام، لتأمين كافة احتياجات المواطنين خلال إقبال المواطنين على لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة القادمة.

وأضاف عبد التواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق أيضا مع مديرية الصحة بتوفير سيارات الإسعاف وعمل دوريات كاملة بشوارع العاصمة بجميع الأحياء لمواجهة الطوارئ، نظرا لحرارة أشعة الشمس خلال انتظار المواطنين بطوابير الاقتراع، فضلا عن التنسيق مع قوات الأمن المركزى، والأمن العام، والقوات المسلحة التى هى لها الدور الكبير فى كل العمليات التصويتية.

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