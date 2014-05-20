عمومية لعمال النقل البحرى لبحث أوضاع عمال الملاحة.. اليوم

تعقد النقابة العامة للعاملين بالنقل البحرى الجمعية العمومية اليوم الثلاثاء فى مدينة الإسكندرية، لبحث أوضاع العاملين وآليات التشغيل فى شركات النقل والملاحة البحرية وهيئة قناة السويس والموانئ.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس النقابة العامة، أن المؤتمر سيناقش تقارير حول سلبيات تطبيق قوانين العمل والمشكلات التى يعانى منها العاملين بشركات هيئة قناة السويس الـ 7 المطبق بشأنهم قانون القطاع العام رقم 48 لسنة 1978، ومشكلات العمل فى التوكيلات الملاحية وموانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

وأشار إلى أن المؤتمر يضم ممثلوا العاملين فى كافة قطاعات النقل البحرى والنهرى، للخروج بعدد من القرارات والتوصيات لعرضها على رؤساء هيئات الوانى والشركة القابضة للنقل البحرى لإيجاد الحلول الفورية لها.