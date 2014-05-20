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وزير الخارجية الاثيوبى يؤكد أن هناك قطاعات متنوعة للتعاون بين إثيوبيا وليتوانيا

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وزير الخارجية الاثيوبى يؤكد أن هناك قطاعات متنوعة للتعاون بين إثيوبيا وليتوانيا وزير الخارجية الاثيوبى يؤكد أن هناك قطاعات متنوعة للتعاون بين إثيوبيا وليتوانيا

أكد وزير الخارجية الاثيوبى د.تيدروس أدهانوم أن هناك قطاعات متنوعة يمكن أن تتعاون فيها إثيوبيا وليتوانيا ويمكن أن يستفيد البلدان منها .

ونقلت وكالة الأنباء الاثيوبية عن الوزير أدهانوم قوله خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الليتوانى ليانز لينكيفيسياس إن إثيوبيا لديها الرغبة فى دعم العلاقات مع ليتوانيا والتعاون معها فى قطاعات التعليم والصناعات الزراعية والسيارات.

ومن جانبه ، قال وزير الخارجية الليتوانى إن بلاده ترغب فى التعاون مع إثيوبيا وإقتسام الخبرات فى قطاعات السياحة والاستثمار والتكنولوجيا وغيرها.

وأشارت الوكالة الاثيوبية إلى أن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وليتوانيا تاريخ حديث حيث يرجع إلى عام 1998.

أ ش أ

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