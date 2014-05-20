الجزائر تغلق حدودها الجنوبية مع ليبيا

أغلقت السلطات الجزائرية حدودها مع ليبيا وذلك عبر المعابر الثلاثة بسبب تردى الأوضاع الأمنية اثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات غير نظامية تابعة لما يسمى الجيش الوطنى الليبى ومتشددين إسلاميين.

وأكدت مصادر مسؤولة لصحيفة “الخبر” أن السلطات العليا فى البلاد اتخذت قرار غلق الحدود الجزائرية الليبية وذلك بسد المنافذ الحدودية الثلاثة تين ألكوم وطارات والدبداب بولاية إليزى ، بناء على تقارير أمنية تضمنت تحذيرات من تدهور الوضع الأمنى داخل ليبيا ، حيث تلقت قوات الأمن أوامر بإغلاق الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا وعدم السماح بدخول أو خروج أى مواطن جزائري أو ليبى عبر المراكز الحدودية الثلاثة.

كما رفعت الجزائر من عدد قوات الأمن المنتشرة على الحدود مع ليبيا ، خوفا من امتداد الصراع إلى التراب الوطنى وتهريب الأسلحة وتسلل عناصر إرهابية.

وفي السياق ذاته أكدت المصادر نفسها أن قيادات الامن والجيش بولاية إليزي ، تلقت أوامر جديدة تقضى برفع درجة التأهب وتوخى اليقظة والحذر على طول الشريط الحدودي الجزائرى مع ليبيا على مدى حوالى 1000 كيلومتر وسط صحراء خالية ومفتوحة على كافة الاحتمالات.

أ ش أ