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مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 13 ألفا و284 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 13 ألفا و284 حكما قضائيا خلال 24 ساعة مباحث تنفيذ الأحكام تنجح فى تنفيذ 13 ألفا و284 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 13 ألفا و284 حكما قضائيا متنوعا ، شملت 120 حكم جنايات ، و6 الاف و63 حكم حبس جزئيا ، و1249 حكم حبس مستأنفا ، و4067 حكم غرامات ، و1785 حكم مخالفات.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

أ ش أ

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