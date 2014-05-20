«عكاظ»: السيسي يتفوق على صباحي بـ85% في 124 دولة

قالت صحيفة «عكاظ» السعودية المؤشرات الأولية لنتائج فرز تصويت المصريين في الخارج، الذي استمر خمسة أيام في 141 لجنة انتخابية بـ124 دولة، كشفت عن تفوق كبير للمشير عبدالفتاح السيسي عن منافسه حمدين صباحي، بنسبة تجاوزت 85% مقابل 15% لصباحي.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، حول مشاركة 314 ألف ناخب في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في هذه الانتخابات تجاوز عدد الانتخابات الرئاسية في عام 2012 التي شارك فيها 311 ألفا، نصفهم عن طريق البريد وليس بالحضور الشخصي مثل هذه الانتخابات.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لـ«عكاظ»، إن الحكومة أنهت استعداداتها الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها داخل البلاد يومي 26 و 27 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا تامًا بين كافة الأجهزة المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارتا الدفاع والداخلية.