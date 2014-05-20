بالفيديو.. محمد صبحي لصباحي: ماتكعبلش السيسي بنحب نسمع أحلامه مش برنامجه

طالب الفنان محمد صبحي المرشح الرئاسي، حمدين صباحي، بعدم «كعبلة» و«تلويث» منافسه المشير عبد الفتاح السيسي، بسبب مطالبة صباحي للمشير بالإعلان عن برنامجه الانتخابي.

وقال «صبحي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «باختصار» على قناة «المحور»، مساء الإثنين: «الأخ صباحي الناس تعرف إنه وطني، لكن مينفعش أكعبل اللي جنبي أو ألوثه، علشان أصنع نجاح، أنا عايز أشوفك أنت هتقول إيه؟ هنقعد نتكلم ونقول برنامج السيسي، برنامج السيسي فين؟، بصراحة لا النخبة ولا المثقفين هيقرأوا برنامج، مش هنضحك على بعض، إحنا بنوصل للبسطاء عن طريق الشاشة، قولي بس رؤيتك للقادم إيه؟، قولي إيه رأيك إيه فكرتك، محدش هيقعد يركز في تفاصيل برنامج انتخابي».

وأضاف: « المرشح بعد ما يكون رئيس الناس هتقوله عملت ايه؟ مش هتقوله برنامجك إيه؟.. مش عايزين نختار بعاطفتنا، عايزين نختار بعقلنا، من لديه القدرة لتنفيذ ما يقول، أنا أقدر أقولك أحلام الدنيا، أقدر أقولك برنامج عبقري لمصر، ولكن الأذان بتحب تسمع الأحلام».