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بالصور .. تنفيذ16 قرار أزالة بمحافظة الدقهلية

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بالصور .. تنفيذ16 قرار أزالة بمحافظة الدقهلية بالصور .. تنفيذ16 قرار أزالة بمحافظة الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تنفيذ 16 قرار أزالة فى يوم واحد فى حمله مكبره لإزالة التعديات بالبناء على الأرض الزراعيه بدائرة المديريه.

تلقى اللواء حسن عبد الحى مديرأمن الدقهلية أخطارا من العميد السعيد عمارة مديرالمباحث الجنائية بتنفيذ 16 قرار أزالة بدائرة المديرية بواقع تنفيذ تسع قرارات إزالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه فى مركز شربين وتحررعن ذلك المحضر رقم 4308 إدارى مركز شرطة شربين لسنة 2014م وفر مركزأجاتم تنفيذثمانى قرارات إزالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه وتحررعن ذلك المحضر رقم 3265 إدارى مركز شرطة أجا لسنة 2014م.

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