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بالفيديو.. السفير المصري بالإمارات: المصريون ضربوا مثال رائع لصنع مستقبل مشرق للبلد

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بالفيديو.. السفير المصري بالإمارات: المصريون ضربوا مثال رائع لصنع مستقبل مشرق للبلد بالفيديو.. السفير المصري بالإمارات: المصريون ضربوا مثال رائع لصنع مستقبل مشرق للبلد

قال إيهاب حمود، السفير المصري في الإمارات، إن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات بدبي وأبو ظبي تجاوزت الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأضاف “حمودة” في مداخلة هاتفية لبرنامج “باختصار” مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء الاثنين، أن 4 مندوبين لحملة حضروا فرز الأصوات، فيما حضر مندوب واحد للمرشح حمدين صباحي.

وأوضح: “المصريون عبروا عن آمالهم وطموحاتهم في صنع مستقبل مشرق وناصع، بوازع من ضميره، وضرب أحسن مثل في الإمارات حول أهمية المرحلة، وضرورة مشاركة كافة المواطنين داخل يومي 26 و27 مايو المقبل، في الانتخابات”.

ووجه السفير المصري بالإمارات الشكر للجالية المصرية في الإمارات، ووزارة الخارجية على دورها في تسهيل عملية الانتخابات.

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